“الآن برابط سريع وفعال” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

يبحث المواطنين السودانيين بالتعرف على خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل المقيم بالسودان أو المغترب خارجها من إنشاء الحساب إلكترونيا من أي مكان وكذلك من أي وقت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك المتاحة على مستوى الدولة.

فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر الدخول على رابط موقع البنك الرسمي أو قم بتنزيل التطبيق على الهاتف المحمول ثم اتباع الخطوات الآتية:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف، ثم اختيار اللغة التي تناسبك.

تحديد نوع الحساب النقر على خانة إنشاء فتح حساب جديد.

كذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

إرفاق المستندات اللازمة وتكون بصيغة بي دي أف.

الموافقة على الشروط والضوابط بعد قرائتها جيدا.

الضغط على إرسال الطلب، وانتظر لتحصل على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح الحساب إلكترونيا 2025 وتمثلت عبر اتباع النقاط المقبلة: