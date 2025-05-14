موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة وتعليق أنشيلوتي

نقدم موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، حيث يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره ريال مايوركا اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الإسباني “لا ليجا”، حيث يأمل الفريق الملكي في استعادة توازنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام برشلونة في الجولة الماضية، المباراة تشكل أهمية كبيرة لريال مدريد في سعيه للحفاظ على مركزه في صدارة الجدول، خاصة مع فارق الـ 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث سيفتقد الفريق خدمات العديد من اللاعبين بسبب الإصابات، من بينهم: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، كما سيغيب أوريليان تشواميني عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يضع ضغوطًا إضافية على الفريق.

تخطي أحزان الكلاسيكو بالفوز على مايوركا

ريال مدريد يسعى لتجاوز الخسارة الثقيلة أمام برشلونة بخسارة 4-3 في الكلاسيكو الأخير، ويهدف إلى استعادة الثقة بالفوز على مايوركا في مباراة اليوم، ويأتي هذا اللقاء ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد لتحقيق فوز يعزز آماله في المنافسة على اللقب.

موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، متأخراً عن برشلونة بـ 7 نقاط، وفي حال تلقي الفريق خسارة أخرى أمام مايوركا، سيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسمياً.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وسيتم بث المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

TV 2 Sport Dan

TV4 Sport Sweden

TV2 Sport Premium 1 HD

TV2 Sport 1 Norge

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

Canal + Sport Polska

تصريحات أنشيلوتي بعد موسم حافل

مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، تحدث عن فترته مع النادي قائلاً: “لن أغادر محبطاً، فلو أخبروني يوم وصولي أنني سأفوز بـ 11 لقباً في 4 سنوات، لوقعتُ على هذا العقد بكل فخر”، وأضاف: “رغم نتائج هذا العام، التقييم العام لهذه الفترة لا يُنسى، أنا سعيد بما تحقق، ولكنني كنت أرغب في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا”، وأوضح: “انتهت الأمور بشكل إيجابي، وعلى الرغم من ذلك، سأظل مشجعاً لريال مدريد مدى الحياة، وهذه فترة رائعة تقترب من نهايتها”.