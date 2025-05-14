زواج فاطمة وخيانة مشوقة.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على تردد القنوات الناقلة

شهدت محركات البحث الإلكتروني من قبل العديد من مشاهدي مسلسل المؤسس عثمان عن معرفة المواعيد اللازمة والتي من خلالها تنطلق الحلقة 192، يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من ابرز المسلسلات التاريخية الذي مثل بكيفية درامية استطاعت أن تحصد أعداد كبيرة من المتابعين حول أنحاء الوطن العربي وذلك لأنه يحتوي علي ابرز وأعمق الأحداث والقصص التاريخية التي استطاع أن يواجهها السيد عثمان، بالإضافة أيضا إلي العديد من الأحداث التي تشاهدنها عبر هذا المسلسل والذي يتم بثه عبر القنوات التالية، قناة الفجر الجزائرية، قناة ATV التركية، عبر السطور القادمة سنوضح لكم ترددات والمواعيد التي يتم من خلالها بث هذا المسلسل إليكم التفاصيل.

توقيت بث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

من المقرر أن تنطلق الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشات الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة. كما تبث هذه الحلقة يوم الأربعاء علي قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، أما بتوقيت السعودية تذاع في تمام الساعة 9 مساءا.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يضم هذا المسلسل عددا من الأبطال وهم:

النجم بوراك أوزجيفيت.

ديدام بالشين.

ايمره باسلاكغ، نور الدين سونماز، جلال أل، عائشة جول جوناي، راغب سافاش.

الفجر الجزائرية عبر ترددها الجديد علي النايل سات

التردد الجديد: 12645.

من خلال مؤشر استقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد الفجر الجزائرية عبر العرب سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11034.

عبر معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الرمز الجديد الخاص بالقناة: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

التردد الحديث بقناة ATV التركية لي النايل سات