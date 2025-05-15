بمعالج خرافي وأداء ملوش منافس.. سعر ومواصفات samsung galaxy s25 edge الجديد بإمكانيات خرافية والسعر!

أعلنت شركة سامسونج العالمية عن سعر ومواصفات samsung galaxy s25 edge الجديد الذي يأتي بإمكانيات قوية تفوق المنافسين في الساحة، حيث يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو يقدم أداء قوي جدا مع معالج رسومي قوي، كما أن الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة بدقة 200 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال، كما أن وزن الهاتف خفيف جدا على الرغم من أنه من الزجاج، وإليك التفاصيل خلال السطور التالية.

مواصفات samsung galaxy s25 edge

تأتي مواصفات الهاتف كما هو موضح في الجدول التالي:

المواصفة التفاصيل الدعم الفني يدعم خاصية الـ NFC

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim ويدعم eSIM

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)، والجيل الخامس (5G) الأبعاد والوزن الأبعاد: 158.2×75.6×5.8 ملم

الوزن: 163 جرام الخامات الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم مقاومة الماء والغبار مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة الشاشة نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X

مساحة الشاشة: 6.7 إنش

الدقة: 1440×3120 بكسل

كثافة البكسلات: 513 بكسل لكل إنش

الحماية: Corning Gorilla Glass Ceramic 2

التردد: يدعم تردد متغير يصل إلى 120Hz

دعم HDR10+ إصدارات الذاكرة الإصدار الأول: 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة و 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية

الإصدار الثاني: 512 جيجا بايت ذاكرة صلبة و 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية

لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري الأداء والمعالج المعالج: Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو

المعالج الرسومي: Adreno 830 الكاميرا الكاميرا الأمامية: 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2

الكاميرا الخلفية: الكاميرا الأساسية: 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 مع دعم المثبت البصري OIS الكاميرا الثانية: 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع Ultra Wide فلاش أحادي ليد

تصوير الفيديو يدعم تصوير الفيديو 8K بمعدل 24 و30 إطار في الثانية

يدعم تصوير الفيديو 4K بمعدل 30 و60 إطار في الثانية

يدعم تصوير الفيديو FHD بمعدل 30 و60 و240 إطار في الثانية

يدعم تصوير الفيديو HD بمعدل 960 إطار في الثانية الصوت والميكروفون الميكروفون الثانوي لعزل الضوضاء والضجيج

السماعات الخارجية بصوت ستيريو الاتصال والشبكات الواي فاي: يدعم ترددات a/b/g/n/ac/6/7 و Dual-band و Wi-Fi Direct

البلوتوث: إصدار 5.4 مع دعم A2DP و LE

تحديد الموقع: GPS مع دعم GLONASS, GALILEO, BDS وسائل الأمان البصمة أسفل الشاشة باستخدام الموجات الصوتية Ultrasonic

خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه المستشعرات مستشعر التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب منفذ USB منفذ USB Type-C 3.2 مع دعم OTG البطارية والشحن البطارية: 3900 مللي أمبير

الشحن السريع: 25 واط

الشحن اللاسلكي: مدعوم نظام التشغيل نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة One UI 7 الألوان المتوفرة اللون الأسود، الأزرق، الفضي

سعر samsung galaxy s25 edge

يأتي هاتف سامسنوج جلاكسي إس 25 إدج بأسعار متفاوتة حسب المنطقة، حيث يُعرض في الخارج للنسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر 1099 دولار أمريكي، بينما في السعودية يمكن الحصول على النسخة ذات الـ 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر 4500 ريال سعودي، أما في الإمارات فتُعرض نفس النسخة بسعر 4300 درهم إماراتي، مما يوضح الفروقات في الأسعار بين البلدان، ويعكس أيضًا التفاوتات في سياسات التسعير المحلية.