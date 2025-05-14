مكسر الدنيا عشان بينافس أيفون وسامسونج “هاتف realme 14 الجديد” مواصفاته خرافية

أعلنت شركة شاومي عن إصدار جديد وهو هاتف realme 14 والذي يتميز بالكثير والعديد من المزايا التي تنافس أشهر وأهم الهواتف في العالم، لذلك سوف نكشف لكم عن أخر الأخبار التي تتعلق بمواصفات هذا الهاتف وايضًا سوف نتعرف سويًا عن أسعاره في مصر والدول العربية، دعونا نوضح ونكشف لكم عن تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية كما هو موضح لكم.

realme 14

يحتوي هاتف realme 14 على الكثير والعديد من المواصفات الخرافية، حيث يمكنك معرفتها بشكل دقيق من خلال التالي:

من ضمن وأهم مواصفات الهاتف أنه يدعم خاصيةNFC.

يحتوي على 2 شريحة من نوع Nano Sim للاتصال.

بينما يدعم الهاتف ايضًا شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

ابعاد الهاتف تأتي 163.1×75.7×8 ملم مع وزن 196 جرام.

الهاتف متين جدًا ومصنع من خامات من البلاستيك قوية وضد الكسر والخدش.

الهاتف مقاوم تمامًا لكلا من الغبار والماء على عمق 2 متر تحت الماء، ويمكنه أن يظل حتى 30 دقيقة في الماء بدون حدوث أي ضرر.

الهاتف يدع لمبات استشعارات بخلفية تضيء باللون الأبيض.

لا يوجد في الهاتف خاصية الكارت الميموري، وهذا لأنه يحتوي على مساحة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك ذاكرة الهاتف تأتي بسعة 256 جيجا بايت UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

سعر الهاتف المتوقع

أعلنت شركة شاومي عن سعر الهاتف في مصر، ووضحت أنه سوف يكون سعره متراوح ما بين 17999 جنية مصر حتى 18,599 جنية مصري، وهذا يختلف على حسب حجم سعة الهاتف والذاكرة العشوائية.