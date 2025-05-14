استعلم هسه.. استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 بكل سهولة!!

نقدم طريقة استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025، حيث يتزايد ترقّب آلاف المواطنين في مختلف محافظات العراق خلال هذه الأيام، في انتظار إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن القائمة الجديدة للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث لم تُصدر الوزارة بعد الأسماء النهائية للوجبة الأخيرة من المشمولين لعام 2025، وسط دعوات لتسريع إجراءات التدقيق التي لا تزال مستمرة منذ فترة.

برنامج حيوي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا

تُعد الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الحكومية في العراق، إذ تهدف إلى تقديم دعم مالي واجتماعي شامل للعائلات ذات الدخل المحدود، وتشكل هذه الوجبة المنتظرة من الدعم فرصة للعديد من المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، لكن الاستفادة منها مشروطة بتحقيق معايير دقيقة وضعتها الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

وفقًا لما أكدته وزارة العمل، فإن المواطنين الراغبين في التحقق من حالة طلبهم يمكنهم فعل ذلك بسهولة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، التي أتاحت وسيلة مباشرة وشفافة للوصول إلى القوائم الرسمية دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكوميةـ وللاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الرسمية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الوجبة الأخيرة لعرض أسماء المشمولين.

تحميل ملف PDF الذي يحتوي على قوائم الأسماء.

فتح الملف والبحث عن اسم المستفيد باستخدام ميزة البحث.

شروط الاستحقاق في الوجبة الأخيرة 2025

أكدت الوزارة أن قبول الطلبات يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي: