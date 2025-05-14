متى ينتهي إجراء التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5؟ .. الوزارة تُجيب بالتفصيل

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بجمهورية مصر العربية عن سكن لكل المصريين 5 ووضحت عن خطوات التسجيل بشكل سابق، وبالفعل قدم الكثير من المواطنين على هذه الوحدات السكنية وتم قبول البعض ورفض البعض الأخرين، ونظرًا لاحتياج المواطنين تلك الوحدات السكنية التي تساعد الشباب والأسر للحصول على وحدات سكنية في أرقى الأماكن، لذلك أعلنت عن فتح باب التظلم ووضحت أن التظلم لديه مدة مؤقته وينتهي وهذا التي سوف يتم سرده لكم من خلال الأسطر التالية.

سكن لكل المصريين 5

يمكنك الآن التعرف على أخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5، علمًا بأن وضحت وزارة الإسكان والتعمير بجهمورية مصر العربية أن أخر موعد للتسجيل سوف يكون يوم الأحد القادم المتفق أن يكون بتاريخ يوم 18 من مايو 2025، وبعد تلك المدة لن يسمح للمواطنين أن يقوموا بتقديم التظلم، ويمكنهم بعد ذلك توفير الشروط المطلوبة والتسجيل على الوحدات السكنية في الإعلانات القادمة.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

يمكنك من خلال الأسطر التالية أن تتعرف على خطوات تقديم تظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5، قبل نهاية الوقت المفترض أن يكون في تاريخ يوم 18 من مايو 2025، وتتمثل إليكم الخطوات في التالي: