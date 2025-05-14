متى ينتهي إجراء التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5؟ .. الوزارة تُجيب بالتفصيل

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بجمهورية مصر العربية عن سكن لكل المصريين 5 ووضحت عن خطوات التسجيل بشكل سابق، وبالفعل قدم الكثير من المواطنين على هذه الوحدات السكنية وتم قبول البعض ورفض البعض الأخرين، ونظرًا لاحتياج المواطنين تلك الوحدات السكنية التي تساعد الشباب والأسر للحصول على وحدات سكنية في أرقى الأماكن، لذلك أعلنت عن فتح باب التظلم ووضحت أن التظلم لديه مدة مؤقته وينتهي وهذا التي سوف يتم سرده لكم من خلال الأسطر التالية.
سكن لكل المصريين 5
يمكنك الآن التعرف على أخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5، علمًا بأن وضحت وزارة الإسكان والتعمير بجهمورية مصر العربية أن أخر موعد للتسجيل سوف يكون يوم الأحد القادم المتفق أن يكون بتاريخ يوم 18 من مايو 2025، وبعد تلك المدة لن يسمح للمواطنين أن يقوموا بتقديم التظلم، ويمكنهم بعد ذلك توفير الشروط المطلوبة والتسجيل على الوحدات السكنية في الإعلانات القادمة.
خطوات تقديم تظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5
يمكنك من خلال الأسطر التالية أن تتعرف على خطوات تقديم تظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5، قبل نهاية الوقت المفترض أن يكون في تاريخ يوم 18 من مايو 2025، وتتمثل إليكم الخطوات في التالي:
- أولًا يجب على المتقدم أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي للصندوق العقاري.
- في الخطوة التالية سوف يجب عليه تسجيل الخول على الموقع.
- سوف تظهر أمامك شاشه “غير منطبق”، عليك أن تقوم بطباعه الشاشة.
- بعدها سوف يتطلب منك أن تذهب إلى شركة الكهرباء التي موضح عنوانها في الرابط المقدم إليكم في الشاشة، عليك أن تذهب وتقوم بإستخراج إفادة توضح لك بيانات عداد الكهرباء والمطلبات الأخرى.
- بعد الحصول على الإفادة عليك أن تقوم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ورفع تلك الإفادة إليهم وسوف يتم ظهور النتيجة خلال 3 أيام فقط من إرسال الشكوى.