انخفاض مفاجئ في سعر iPhone XS Max في الأسواق.. مواصفات قوية وسعر أقل بكثير من المتوقع

يعتبر هاتف ايفون اكس ماكس iPhone XS Max من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقتها شركة Apple، حيث جاء بتصميم أنيق وأداء قوي ومواصفات تجعله حتى اليوم منافسًا لا يُستهان به في سوق الهواتف الذكية، رغم مرور سنوات على طرحه وفي هذا المقال نرصد سعر ايفون اكس ماكس موبايل iPhone XS Max مع تحليل لأبرز المميزات والعيوب وتحديثات الأسعار في الأسواق العربية.

سعر ايفون اكس ماكس iPhone XS Max

الهاتف متاح بثلاث نسخ من حيث السعة التخزينية، ويأتي مزودًا بشاشة Super AMOLED كبيرة، ومعالج A12 Bionic السريع، وبطارية محسنة مقارنة بالإصدارات السابقة كما أنه يدعم مقاومة الماء والغبار ومزايا متقدمة في التصوير.

تحديث سعر ايفون اكس ماكس موبايل iPhone XS Max

أصدرت Apple هاتف ايفون اكس ماكس iPhone XS Max في سبتمبر 2018، إلا أنه لا يزال يحظى باهتمام كبير من المستخدمين نظرًا لمواصفاته المتقدمة ومع انخفاض سعره مؤخرًا، زادت عمليات البحث عن سعر ايفون اكس ماكس iPhone XS Max في السوق المصري والعربي.

سعر موبايل iPhone XS Max في مصر: نسخة 256 جيجا بايت بسعر حوالي 19000 جنيه مصري. نسخة 512 جيجا بايت بسعر حوالي 21000 جنيه مصري.

سعر موبايل iPhone XS Max في الإمارات نسخة 512 جيجا بايت (معاد تصنيعها) بسعر 1700 درهم إماراتي تقريبًا.



أهم مواصفات موبايل iPhone XS Max

عند الحديث عن مواصفات موبايل iPhone XS Max، لا بد من تسليط الضوء على أبرز النقاط التالية:

التخزين والرام: 64 / 256 / 512 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

الكاميرا: خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجا بكسل. أمامية بدقة 7 ميجا بكسل.

الشاشة: حجم 6.5 بوصة بدقة 1242×2688 بيكسل من نوع Super AMOLED.

المعالج: A12 Bionic سداسي النواة بتقنية تصنيع 7 نانو.

نظام التشغيل: iOS 12.

البطارية: سعة 3174 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي.



مميزات ايفون اكس ماكس iPhone XS Max

في إطار السعر ومراجعة سريعة لموبايل iPhone XS Max، هذه أبرز المميزات التي يقدمها الهاتف:

أداء قوي بفضل معالج A12 Bionic الأسرع في وقته.

مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68.

شاشة Super AMOLED بجودة عالية وسطوع ممتاز.

خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

كاميرات خلفية وأمامية محسنة تدعم تصوير فيديو بجودة 4K.

بطارية تدوم أطول من الإصدارات السابقة وتدعم الشحن السريع.

أبرز عيوب ايفون اكس ماكس iPhone XS Max

رغم مميزاته الكثيرة، إلا أن المراجعة الشاملة لهاتف ايفون اكس ماكس تكشف عن بعض العيوب في ضوء سعر موبايل iPhone XS Max: