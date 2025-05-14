تراجع جديد يضرب الأسواق.. انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14-5-2025!

نقدم تفاصل انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 14-5-2025، حيث في ظل التذبذب المستمر في أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، يلاحظ الكثير من المتعاملين في السوق العراقية وجود تغييرات يومية في أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء، وعلى الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفي هذا السياق، شهدت أسواق العاصمة بغداد وأربيل صباح اليوم الأربعاء انخفاضًا جديدًا في سعر صرف الدولار، مما أثار انتباه التجار وأصحاب محال الصرافة والمستهلكين على حد سواء، في ظل توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

سجّلت بورصتا الكفاح والحارثية، وهما من أبرز البورصات المعتمدة في العاصمة بغداد، تراجعًا في سعر صرف الدولار هذا الصباح، حيث بلغ السعر 142,350 دينارًا لكل 100 دولار، مقارنة بـ 142,850 دينارًا يوم أمس، ما يعكس انخفاضًا واضحًا في السعر خلال أقل من 24 ساعة.

ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا على تحسن طفيف في وضع الدينار العراقي مقابل العملة الأمريكية، وهو ما دفع العديد من المواطنين لتأجيل عمليات الشراء أو الاستبدال ترقبًا لانخفاضات إضافية محتملة.

أسعار صرف الدولار اليوم

لم تقتصر التغييرات على البورصات الرسمية فقط، بل شملت أيضًا محال الصرافة المنتشرة في بغداد، حيث انخفض سعر البيع إلى 143,250 دينارًا لكل 100 دولار، في حين تراجع سعر الشراء إلى 141,250 دينارًا، ويُعزى هذا التراجع إلى قلة الطلب على الدولار وزيادة المعروض خلال الساعات الماضية.

١٠٠ دولار كم دينار عراقي

في إقليم كردستان، وتحديدًا في مدينة أربيل، سارت الأمور في نفس الاتجاه، حيث تم تسجيل انخفاض جديد في أسعار صرف الدولار، فقد بلغ سعر البيع 142,300 دينار، بينما استقر سعر الشراء عند 142,150 دينارًا لكل 100 دولار، ما يدل على تجاوب السوق المحلية في الإقليم مع الاتجاه العام الذي تشهده البلاد.

ترقب واستعداد لتغيرات قادمة

مع تواصل التغيرات اليومية في سعر الصرف، يُنصح المتعاملون في السوق بمراقبة المؤشرات عن كثب وعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية والدولية التي تؤثر على حركة الدولار، إلى جانب الإجراءات الحكومية لضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار العملة.