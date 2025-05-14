🔥 مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل.. مواجهات نارية تحسم مصير اللقب والهبوط

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل، التي تنطلق يوم الجمعة 16 مايو وتستمر حتى السبت 17 مايو، وتشهد مواجهات مصيرية في مجموعتي التتويج والهبوط، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري من جهة، والنجاة من الهبوط من جهة أخرى.

مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل

النظام الاستثنائي المعتمد هذا الموسم، والذي يُقسم فيه الدوري إلى مجموعتين بعد نهاية الدور الأول، جعل من مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل محطة فاصلة في مصير عدد كبير من الفرق الطامحة لتحقيق أهداف مختلفة.

تفاصيل مواجهات مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل

تُقام مباريات الجولة السابعة من دوري نايل على مدار يومين:

الجمعة 16 مايو – مباريات مجموعة الهبوط:

طلائع الجيش × إنبي – الساعة 8 مساءً – ستاد جهاز الرياضة.

الإسماعيلي × مودرن سبورت – الساعة 8 مساءً – ستاد الإسماعيلية.

سموحة × الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساءً – مباراة مثيرة بين فريقين في منطقة الخطر.

غزل المحلة × الجونة – الساعة 8 مساءً – لقاء مصيري على ملعب غزل المحلة.

السبت 17 مايو – مباريات مجموعة التتويج:

بتروجت × بيراميدز – الساعة 8 مساءً – مواجهة قوية بين طموح بتروجت وطموحات بيراميدز في حسم اللقب.

الأهلي × البنك الأهلي – الساعة 8 مساءً – قمة مشتعلة ضمن مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل.

القناة الناقلة لمباريات الجولة السابعة في دوري نايل

ضمن تغطيتها الحصرية، تقدم قناة “أون تايم سبورتس” بثًا مباشرًا لجميع مباريات مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل، من خلال استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، ما يضمن للمشاهدين متابعة دقيقة وممتعة لجميع التفاصيل الفنية والتكتيكية.

أهمية الجولة السابعة من دوري نايل

تشكل مواعيد الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل أهمية كبرى لجميع الفرق، وذلك بسبب:

اقتراب الموسم من نهايته، مما يجعل كل نقطة حاسمة.

الفرق المتنافسة على اللقب تسعى لتفادي التعثر.

فرق الهبوط تبحث عن طوق النجاة في مباريات لا تقبل القسمة.

الأهلي يسعى للحفاظ على حظوظه في الفوز باللقب.

البنك الأهلي يأمل في خطف مركز مؤهل للكونفدرالية.

أبرز مباريات الجولة السابعة من دوري نايل