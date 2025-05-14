ينافس أيفون 17 .. مقارنة قوية قبل الشراء “samsung galaxy s25 edge” بمواصفاته ومميزاته

إنطلاق هاتف samsung galaxy s25 edge يسبب حالة من السعادة والفرحة العارمة في قلوب الجميع، وهذا نتيجة الإضافات الجديدة والمزايا التي تقدمها شركة سامسونج لجميع المستخدمين، لذلك يمكنك التعرف على أهم مزايا الهاتف والمواصفات المطلقة من الشركة ومقارنتها بهاتف أيفون 17 التي على وشك النزول في شهر سبتمبر القادم، وقبل أن تقوم بالشراء قم بالمقارنة ومعرفة أهم المزايا بين الهاتفين بشكل دقيق، وهذا من خلال الأسطر التالية.
samsung galaxy s25 edge
يأتي هاتف samsung galaxy s25 edge بالكثير من المواصفات، التي جعلته يتفوق في المزايا على أي نوع هواتف أخرى ولذلك فقد يمكنك التعرف على تلك المواصفات من خلال الأسطر التالية:
- يأتي هاتف samsung galaxy s25 edge بتصميم أنيق ومتين للغاية، حيث يحتوي على إطار من التيتانيوم وخفيف الوزن سهل الحمل، يتحمل جميع الصدمات.
- مقاوم تمامًا للغبار ويتحمل السقوط على عمق ماء 1.5 متر حتى 30 دقيقة دون أن يحدث له أي ضرر.
- الكاميرا متطورة للغاية حيث يحتوي على 3 كاميرات بجودة عالية بدقة 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري من نوع OIS وتقنية من نوع PDAF.
- يحتوي أيضًا على تقنيات التصوير المتطورة مثل التصوير الليلي والبانوراما وأيضًا الأتش دي ار، ويمكنه القدرة على تصوير الفيديوهات بدقة كبيرة جدًا تصل إلى 8K.
- يأتي الهاتف بثلاثة أنواع من ذاكرة التخزين المختلفة مثل 128 غيغا بايت مساحة تخزين، ذاكرة عشوائية 8 غيغا رام، بالإضافة إلى مساحة تخزين 256 غيغا بايت، ذاكرة عشوائية 8 غيغا رام، بالإضافة إلى مساحة تخزين 512 غيغا بايت، ذاكرة عشوائية 12 غيغا رام.