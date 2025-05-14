ينافس أيفون 17 .. مقارنة قوية قبل الشراء “samsung galaxy s25 edge” بمواصفاته ومميزاته

إنطلاق هاتف samsung galaxy s25 edge يسبب حالة من السعادة والفرحة العارمة في قلوب الجميع، وهذا نتيجة الإضافات الجديدة والمزايا التي تقدمها شركة سامسونج لجميع المستخدمين، لذلك يمكنك التعرف على أهم مزايا الهاتف والمواصفات المطلقة من الشركة ومقارنتها بهاتف أيفون 17 التي على وشك النزول في شهر سبتمبر القادم، وقبل أن تقوم بالشراء قم بالمقارنة ومعرفة أهم المزايا بين الهاتفين بشكل دقيق، وهذا من خلال الأسطر التالية.

samsung galaxy s25 edge

يأتي هاتف samsung galaxy s25 edge بالكثير من المواصفات، التي جعلته يتفوق في المزايا على أي نوع هواتف أخرى ولذلك فقد يمكنك التعرف على تلك المواصفات من خلال الأسطر التالية: