 موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في دوري نايل.. طارق مصطفى يرفع التحدي وجاهزية كاملة للمفاجأة

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الحسم لبطولة دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي

ويخوض فريق البنك الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تعادله المثير مع الزمالك وفوزه المفاجئ على بيراميدز، مما يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة المارد الأحمر.

البنك الأهلي يستعد بقوة لمباراة الأهلي القادمة

استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء تحت قيادة المدرب طارق مصطفى دون الحصول على راحة، وذلك استعدادًا لـ مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي يسعى طارق مصطفى لقراءة مفاتيح لعب الفريق الأحمر جيدًا، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الزحف نحو المركز الرابع في جدول الدوري، وهو المركز المؤهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

مواعيد مباريات البنك الأهلي المتبقية في الدوري

ضمن خطة الفريق لحسم مركز متقدم في دوري نايل، يتبقى أمام البنك الأهلي ثلاث مواجهات حاسمة، أولها:

الأهلي x البنك الأهلي – السبت 17 مايو – الساعة 8 مساءً – ستاد القاهرة الدولي.

البنك الأهلي x المصري – السبت 25 مايو – الساعة 8 مساءً – ستاد السويس الجديد.

بتروجت x البنك الأهلي – الجمعة 30 مايو – الساعة 9 مساءً – ستاد بتروسبورت.

كل هذه المواجهات تحمل طابعًا مصيريًا للفريق، خاصة مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي التي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لطموحاته.

أهداف البنك الأهلي من مباراة الأهلي القادمة

يدخل الفريق المباراة بعدة أهداف، أبرزها:

تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تعزز موقف الفريق في جدول الدوري.

إثبات القدرة على مجاراة الكبار بعد التفوق على بيراميدز والتعادل مع الزمالك.

تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم بالمركز الرابع.

خطف الأنظار بمستوى فني قوي يمنح اللاعبين الثقة للموسم المقبل.

كل هذه الأهداف تجعل من موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي مواجهة من العيار الثقيل لن تكون سهلة على الطرفين.