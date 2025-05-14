“سلي طفلك بمحتوى مفيد” تردد قناة أم بي سي MBC3 على النايل سات والعرب سات

حازت قناة MBC3 على شعبية هائلة في تقديم باقة من أروع البرامج الطفولية المميزة ما بين الترفيه والتعليم، حتى أنها تنقل الأفلام الكرتونية التي يعشقها شريحة كبيرة من المتابعين، فيما يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث تم على تردد القناة بما يتضمن النايل سات واعرب ءات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة MBC3

يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد قناة MBC3 على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11559.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها رأسي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة أم بي سي 3 الثاني

ولقناة أم بي سي 3 تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بإستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تردد القناة يكون 11470.

بينما الإستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

محتوى قناة MBC3 على القمر الصناعي

أما عن ما تقدمه قناة MBC3 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بعيدًا عن البرامج التعليمية المميزة التي تقدمها القناة، فجاءت كما يلي:-