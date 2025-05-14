عاجل في العراق.. تطبيق سن التقاعد الجديد بخطأ ملحوظ

كشف بهجت أحمد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر ماي 2025، عن وجود خطأ بتطبيق انون التقاعد الجديد بما يتضمن ذلك الحكومة الاتحادية والإقليم، موضحًا أن هذا الخطأ عمل على ظلم عدد كبير من المتقاعدين في الوقت الحالي، موضحًا أنه بموجب قانون التقاعد التي تم تعديله لعام 2019 فإنه أجبر الحكومة على أن يتم إحالة الموظف للتقاعد في حالة إتمام سن الـ 60 عامًا.

خطأ في تطبيق قانون التقاعد

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الاتحادية وكردستان، قامتا بإحالة ألاف الموظفين الذين تجاوز أعمارهم سن الـ 59 ومع دخولهم سن الـ 60 عامًا ولم يكملوا العام، فيما يفرض القانون إكمال سن الـ 60 عامًا، وبعد أن يتم اليوم الأول من سن الـ 61 يمكن القيام بإحالتهم إلى التقاعد، مشيرًا إلى أن بهذا القرار تمت إحالة نحو 27 ألف موظف في عام 2025 للتقاعد وهم المتراوح أعمارهم من مواليد الـ 62 و63 و64، كما تم البدء كذلك في إحالة مواليد الـ 65 عامًا، ليكون بذلك ظلم كبير لشريحة من الموظفين داخل القطاعين المدني والعسكري.

تعديل قانون التقاعد الجديد

وفي سياق متصل، أرسلت الأمانة العامة في مجلس النواب، خطابًا إلى مجلس الوزراء من أجل التطبيق الملائم والصحيح لقانون التقاعد حتى لا يتم ظُلم أحد، وأفصحت الأمانة في الخطأ المُرسل إلى معالجة الخطأ الذي يصل في حالة احتساب السن التقاعد، والعمل على اعتماد إكمال السن التقاعد وليس مجرد بلوغه، ولذا يُرجى تصحيح هذا الخطأ الكبير حتى لا يتم ظلم شريحة كبيرة من الموظفين داخل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

هل سيتم النظر في إعادة سن التقاعد بالعراق؟

من المتوقع بأن ينظر مجلس الوزراء العراقي في الطلب المقدم من قبل مجلس النواب حول الخطأ الواضح في قانون التقاعد الجديد، بالإضافة إلى أن ذلك سيُساهم بشكل كبير في توفير حياة ملائمة ومناسبة لجميع الراغبين في التقديم على التقاعد داخل محافظات الدولة العراقية.