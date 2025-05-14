“أحداث نارية وقوية” استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية لمتابعة الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان

يبحث العديد الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية، وذلك لان تلك القناة استطاعت منذ بدء بثها بأن تحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك لأن تلك القناة تقوم بنقل العديد من المسلسلات التركية التاريخية ومنها مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان، علما بأن إدارة القناة قامت مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها من أجل متابعة محتواها بجودة عالية لكل من الصورة والصوت.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على القمر الصناعي نايل سات وفقا لأخر تحديث عبر الترددات الآتية:

يكون التردد الجديد للقناة: 12645.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

القمر الصناعي يكون هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصويب الخطأ يكون هو: 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال النقاط التي تمثلت على النحو التالي:

يكون التردد الجديد للقناة: 11034.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

القمر الصناعي يكون هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصويب الخطأ يكون هو: 3/4.

خطوات تثبيت قناة الفجر على التليفزيون

الآن يمكن تثبيت قناة الفجر على جهاز التليفزيون من خلال اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت لتكون كما يلي: