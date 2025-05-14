الأن.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 Kurulus Osman هل سيتم التأجيل أم لا

يبحث العديد من عشاق قيامة عثمان، عن موعد بث الحلقة 192 من الموسم السادس، كونها من أهم الحلقات التي تضمن أحداث مثيرة ومشوقة، حتى أن ذلك يأتي تزامنًا مع انتشار أنباء بشأن تأجيل الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار هذا الأمر حزنًا كبيرًا بين المتابعين، ويرغبون في التعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

هل سيتم تأجيل حلقة مسلسل قيامة عثمان؟

إلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان رسميًا عن تأجيل الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان، فيما يُشير ذلك إلى أنه إذا لم يتم صدور بيان رسمي يُفيد بالتأجيل سيتم بثها اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لتكون غير مترجمة إلى العربية، حتى أن الحلقات يتم عرضها يوم الخميس تكون مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، بحيث يُتابعها أكبر عدد من عشاق عثمان.

تردد قناة ATV التركية

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة ATV التركية، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 10796.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك معرفة التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الفن، ما بين قيامة عثمان والناصر صلاح الدين وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، وفقًا للبيانات التالية:-