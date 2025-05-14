نهائي كأس إيطاليا.. موعد مباراة ميلان أمام بولونيا واتشكيل المتوقع الأن

من المقرر أن تقام اليوم 14 مايو 2025 مباراة كأس إيطاليا والتي تكون بين الفريقين ميلان وبولونيا علي ملعب الاولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان، بولونيا في نهائي كاس إيطاليا عبر قناة أبو ظبي الرياضية، تعد هذه القناة واحدة من ابرز القنوات الفضائية الناقلة للمباريات الرياضية العالمية، يبحث العديد من مشجعي الكرة الرياضية علي الترددات الحديثة والتي من خلالها يتم بث القناة، عبر السطور القادمة سنوضح لكم موعد مباراة كأس إيطاليا، القنوات الناقلة كما سنسرد لكم كافة التفاصيل ابقوا معانا.

القنوات الناقلة، موعد بث مباراة كأس إيطاليا، علي أي ملعب تقام هذه المباراة

تقام مباراة كأس إيطاليا علي ملعب الاولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

تكون المباراة ما بين الفريقين ميلان ضد بولونيا.

حيث انه من المقرر أن تنطلق المباراة مساءا الأربعاء 14 مايو 2025 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت السعودية وقطر، في تمام الساعة 12 صياحا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مباراة ميلان، بولونيا في كأس إيطاليا

خط الدفاع: فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، ماتيو جابيا. حراسة المرمي: مايك ماينان. خط الهجوم: رافائيل لياو، لوكا يوفيتش، كريستيان بوليسيتش. خط الوسط: أليكس خيمينيز، ثيو هيرنانديز، تياني ريندرز، روبن لوفتوس تشيك.

تشكيل فريق بولينا ضد ميلان في كأس ايطاليا