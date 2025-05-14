“هـــنا” رابط تحديث البطاقة التموينية في محافظات العراق 2025 والمستندات اللازمة

تحديث البطاقة التموينية من أبرز الخدمات التي توفرها منصة أور الإلكترونية، كونها من أبرز المنصات التي توفر العديد من الخدمات أمام المواطنين في الدولة العراقية، حتى أن الحكومة العراقية حريصها على تقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع المستفيدين والمسجلين في البطاقة التموينية، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بتحديث البطاقة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقة التموينية بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتحديث البطاقة التموينية في كافة محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيارك إلى خدمة “تجديد البطاقة”.

القيام بإدخال بيانات الشخص المستفيد ومن بينها رقم الهاتف.

إدخال رمز الدولة والتأكيد منه.

مع إمكانية رفع الوثائق المطلوبة لطلب تحديث البطاقة التموينية.

النقر في النهاية على زر “حفظ”.

فيما ستتمكن عندها من الاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها البطاقة سواء صرف السلع الغذائية أو المالية.

مستندات تحديث البطاقة التموينية بالعراق

أما عن المستندات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتحديث البطاقة التموينية في مختلف محافظات العراق، حتى يتم استمرار صرف السلع التموينية التي توفرها وزارة التموين، بناءً على ما يلي:-