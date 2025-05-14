تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تحديث يونيو 2025 لأجمل محتوى وثائقي

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي واحدة من ابرز القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث يتم تقديم محتوي متميز ومختلف ومتنوع وثائقي في الحياة البرية، العلوم الطبيعية، عجائب العالم البحري، كما تقدم محتوي فريد عن التكنولوجيا والتاريخ، الاستكشافات العلمية من خلال استخدام أسلوب ممتع وجودة عرض مذهلة، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من اكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي في مجال الوثائقيات وعالم الحيوان، لذا يبحث العديد من المتابعين عن الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القناة ابقوا معانا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11411.

من خلال معامل ترميز: 30000.

علي مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

عبر معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

من خلال التردد التالي: 11804.

القمر الصناعي: العرب سات.

كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2025

استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها الجديد بأقوي الإشارات واحدث التقنيات، يكمنكم تحميل هذه القناة عبر الخطوات التالية: