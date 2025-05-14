“فرصتك للاستثمار بأعلى عائد” شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بعد قرار المركزي المصري بانخفاض الفائدة

يبحث العديد من الأشخاص عن شهادات البنك الأهلي المصري 2025 وأعلى عائد عائد مقدم من البنك وبالأخص بعد قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، فيما يوفر البنك الأهلي عائدات متنوعة على أنواع شهادات الادخار ليختار منها العميل ما يناسبه وحسب احتياجاته، كما يمكن الاقتراض والحصول على بطاقات ائتمان بضمان تلك الشهادات الاستثمارية ويبدأ شراء الشهادة من مبلغ الألف جنيه ومضاعفاته.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

تمثلت أبرز شهادات البنك الأهلي المصري 2025 التي تتموع ما بين شهادات الادخار بالعائد المتدرج والمتغير والعائد الثابت لتكون على النحو التالي:

1-الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير

يكون العائد الجديد بنسبة 25.25%.

الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

اما عن دورية الصرف تكون ربع سنوي.

يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري.

2-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يكون العائد الجديد بنسبة 24% بأول عام، و20% بثاني عام، و16% بثالث عام.

الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

اما عن دورية الصرف تكون شهري.

3-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

يكون العائد الجديد بنسبة 28% بأول عام، و23% بثاني عام، و18% بثالث عام.

اما عن دورية الصرف تكون سنوية.

يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري.

4-الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

يكون العائد الجديد بنسبة 19.5%.

الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

اما عن دورية الصرف تكون شهري.

يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري.

قرار البنك المركزي المصري 2025 بتخفيض سعر الفائدة

في سياق متصل، فقد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري من خلال اجتماعها الأخير بأن يتم تخفيض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك والتي تكون بواقع 225 نقطة أساس، ليصل بذلك الانخفاض بنسبة تصل إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.