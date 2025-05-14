“جدد الآن بكل سهولة” خطوات تجديد منحة البطالة 2025 في الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين الجزائرين بالتعرف على خطوات وشروط تجديد منحة البطالة 2025 في الجزائر، حيث تعتبر تلك المنحة من أبرز المنح الحكومية المقدمة من الحكومة الجزائرية للعاطلين عن العمل وتهدف لتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، وكذلك تساعد على تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، ويمكن الحصول على المنحة بشروط توافر بعض من الشروط والضوابط اللازمة مع الالتزام بتجديدها بشكل دوري كل 6 شهور.

شروط تجديد منحة البطالة 2025 بالجزائر

تمثلت شروط تجديد منحة البطالة 2025 في الجزائر عبر النقاط التي تمثلت على النحو الآتي:

ضرورة بأن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

كما يجب إقامة مستمرة للمستفيد في الدولة.

أيضا العمر للشخص ما بين 19 سنة إلى 40 سنة.

ضرورة بأن يكون المتقدم عاطل عن العمل.

ألا يمتلك أي نشاط تجاري أو وظيفة ثابتة.

عدم امتلاك دخل شهري أو ممتلكات أو عقارات.

إرفاق كافة الأوراق اللازمة لتجديد منحة البطالة بالجزائر.

طريقة تجديد منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل طريقة تجديد منحة البطالة إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات المقبلة: