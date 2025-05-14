“احداث نارية ومفاجأت غير متوقعة” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية بعد تأجيلها رسميا

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس، جاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة عن تأجيل عرض الحلقة التي كان من المقرر بأن يتم عرضها مساء اليوم على قناة ATV التركية ولكنه قد تم ترحيلها لتكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو 2025 وتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

تم تحديد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعد تأجيلها رسميا، لتكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي 2025 على قناة ATV التركية وتكون الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، بينما تعرض في اليوم التالي أي يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو الحالي على شاشة قناة الفجر الجزائرية وتكون الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا والساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، كما تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى ومنها موقع قصة عشق وموقع منصة النور بلاي وكذلك عبر قناة اليرموك ومصر أم الدنيا ومن خلال منصات اليوتيوب.

تردد قناة ATV التركية لنقل مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم ضبط تردد قناة اي تي في التركية لنقل أحداث الحلقة المقبلة من مسلسل قيامة عثمان التي من المتوقع بأن تشهد صراعات ما بين عثمان وبعض من افراد قبيلته وكذلك صراعات بين عثمان والمغول والتتار، وأيضا إصدار عثمان لقرارات مصيرية خاصة بمستقبل الدولة، فيما جاء تردد القناة عبر النقاط المقبلة: