بسعر لا يقبل المنافسة أشتري سامسونج جالكسي اس 24 الترا بخصم يبلغ ٤١% من أمازون السعودية

تقدم أمازون السعودية الهاتف الرائع سامسونج جالكسي اس 24 الترا بخصم لا يقبل المنافسة حيث تبلغ نسبة الخصم 41%، والجوال يعتبر أحد أحسن هواتف الأندرويد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويأتي بشاشة خرافية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X وحجمها يبلغ 6.8 بوصة، كما يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز، ويأتي بكاميرات خلفية رباعية تدعم الذكاء الاصطناعي، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل الإخباري على سعر Samsung Galaxy S24 Ultra من أمازون السعودية وأهم المواصفات التي يتمتع بها الجوال.

سعر سامسونج جالكسي اس 24 الترا من أمازون السعودية

يأتي الجوال المتميز Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر تنافسي مع خصم جبار وسوف نتعرف معكم على السعر وقيمة الخصم وهي كما يلي: –

سعر الهاتف قبل عملية الخصم يبلغ 5399 ريال سعودي.

ثمن الجوال بعد الخصم يبلغ 3160 ريال سعودي بنسبة خصم ٤١%.

الدفع يكون نقداً عند الاستلام.

تتوفر خدمة الارجاع المجاني خلال 15 يوم من الاستلام، كما تتوفر خدمة التوصيل المجاني.

مواصفات جوال Samsung Galaxy S24 Ultra الهامة

يحتوي سامسونج جالكسي اس 24 الترا أعظم هواتف شركة سامسونج الكورية على العديد من المواصفات التقنية العالية وهي كما يأتي: –

المواصفات التفاصيل الذاكرة يحتوي على ذاكرة تخزين كبيرة تبلغ سعتها 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية عملاقة سعتها 12 جيجا بايت. المعالج يأتي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 3 والذي يعمل بتكنولوجيا 4 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي قوي من نوع Adreno 750. الشاشة شاشة الجوال من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X وتبلغ مساحتها 6.8 بوصة ومعدل كثافتها يبلغ 505 بكسل لكل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز. الكاميرات الكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية للهاتف تأتي رباعية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 200 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية عبارة عن Periscope ودقتها 50 ميجا بكسل وتدعم الزوم الحقيقي 5X والديجيتال حتى 100X، والكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 10 ميجا بكسل وتدعم الزوم القريب 5X، والكاميرا الرابعة دقتها 12 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع. نظام التشغيل نظام تشغيل الهاتف أندرويد 14 مع وجود واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.1. البطارية البطارية قوية وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة تبلغ 45 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

مميزات سامسونج جالكسي اس 24 الترا

يحتوي الجوال الرائع على العديد من المزايا، حيث يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم الجوال تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، ويحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل البصمة والتي تأتي مدمجة مع الشاشة، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock، ويحتوي على سماعات ستيريو بصوت عالي ونقي.