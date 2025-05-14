“اتفرج على لولو اليوم كله” تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2025 بجودة عالية على الأقمار الصناعية

تهتم الآمهات بكثرة الفترة الماضية للتعرف على تحديث تردد قناة وناسة للأطفال الجديد عبر الأقمار الصناعية، وذلك لأن تلك القناة من أهم القنوات المميزة والمخصصة للأطفال بجميع المراحل العمرية وذلك لأنه تقدم محتوى تعليمي وترفيهي وديني متميز للأغاني والأناشيد، فيما تمكنت القناة من الحصول على شهرة كبيرة لأن المحتوى يعرض على مدار اليوم كله دون أي انقطاع أو تشويش وأيضا يكون بجودة عالية اتش دي للصورة والصوت.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن ضبط تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على جهاز الريسيفر عبر الترددات التي تمثلت لتكون كما يلي:

القمر الخاصة بالقناة نايل سات.

أيضا يكون التردد الجديد 11430.

كذلك معدل الاستقطاب أفقي.

فيما يكون معدل الترميز 27500.

بالنسبة لتصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

القمر الخاصة بالقناة عرب سات.

أيضا يكون التردد الجديد 11270.

كذلك معدل الاستقطاب رأسي.

فيما يكون معدل الترميز 27500.

بالنسبة لتصحيح الخطأ عبر 3/4.

كيفية إضافة قناة وناسة على التليفزيون

يمكنكم فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة عبر الأقمار الصناعية، ضبط قناة وناسة على التليفزيون عبر اتباع بعض من النقاط وتكون كما يلي: