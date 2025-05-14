“تابع مسلسل قيامة عثمان 192” ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

يبحث العديد من الجمهور في الوطن العربي عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات وعرب سات، وذلك لأن تلك القناة تكون أهم القنوات التي حققت منذ بثها شعبية وجماهيرية كبيرة لأنها تقوم بنقل الكثير من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل قيامة عثمان التي تعرض مساء يوم الخميس من كل أسبوع وتكون مترجمة إلى اللغة العربية، فيما يتم ضبط القناة بجودة عالية للصوت والصورة لعرض المحتوى على مدار اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحداث الحلقة المقبلة 192 من مسلسل قيامة عثمان من خلال البيانات المقبلة:

يكون تردد القناة هو: 12645.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

معدل الترميز من خلال: 27500.

تصويب الخطأ للقناة هو: 5/6.

تردد الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التي تمثلت على النحو التالي:

يكون تردد القناة هو: 11034.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

معدل الترميز من خلال: 27500.

تصويب الخطأ للقناة هو: 3/4.

خطوات تنزيل قناة الفجر على التليفزيون

فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة قم باتباع بعض الخطوات التي تمثلت لتكون كما يلي: