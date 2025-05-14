تحسُــن كبيــررر.. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، تحسنًا ملحوظًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما أدى إلى حالة من التفاؤل في الأسواق المحلية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة أسعار الصرف الرسمية، حيث تم تحديد سعر الدولار الأمريكي على النحو التالي:

سعر الشراء: 11,000 ليرة سورية

سعر البيع: 11,110 ليرة سورية

السعر الوسطي: 11,050 ليرة سورية

يُظهر هذا التحديث تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي كان عند 12,000 ليرة للدولار يوم أمس.

أسعار الدولار في السوق السوداء

في السوق الموازية (السوداء)، سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا أمام الليرة السورية في مختلف المدن:

دمشق:

الشراء: 8,500 ليرة

البيع: 8,900 ليرة

حلب:

الشراء: 8,550 ليرة

البيع: 8,950 ليرة

إدلب:

الشراء: 8,550 ليرة

البيع: 9,050 ليرة

الحسكة:

الشراء: 8,500 ليرة

البيع: 8,700 ليرة

تُعَد هذه الأسعار انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس تحسنًا في قيمة الليرة السورية.

أسباب التحسن المفاجئ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى منح السوريين فرصة جديدة وتحسين العلاقات الثنائية، هذا الإعلان أدى إلى:

زيادة الثقة في الاقتصاد السوري

تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.

نظرة مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر تحسن الليرة السورية في حال تم تنفيذ خطوات فعلية لرفع العقوبات وتسهيل التبادلات التجارية والمالية، ومع ذلك فإن الاستقرار الدائم يتطلب إصلاحات اقتصادية داخلية وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.