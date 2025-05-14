Real Madrid vs. Real Mallorca معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الأسباني 2025 والتشكيل المتوقع

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم تعد من أكثر المباريات المنتظرة، حيث تُعد هذه المباراة فرصة لريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في الكلاسيكو، في المقابل يسعى ريال مايوركا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب وتبقي على آماله الأوروبية.

مباراة ريال مدريد ومايوركا

تُقام المباراة اليوم، الأربعاء 14 مايو 2025، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني “لا ليغا”، على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، بعد خسارته الأخيرة في الكلاسيكو، أما ريال مايوركا، فيحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز الأوروبية.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 (بتعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

التشكيل المتوقع لريال مدريد

بسبب الإصابات والغيابات، من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران غارسيا، راؤول أسينسيو، خيسوس فاييخو، فيديريكو فالفيردي

خط الوسط: أردا جولر، لوكا مودريتش، جود بيلينغهام

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك.

وتشهد القائمة غيابات مؤثرة، أبرزها فينيسيوس جونيور للإصابة، ورودريغو لظروف صحية، بالإضافة إلى غياب أوريلين تشواميني بسبب الإيقاف، وقد استدعى أنشيلوتي عددًا من لاعبي الفريق الرديف لتعويض هذه الغيابات.

اللقاء يحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين، ومن المتوقع أن يشهد منافسة قوية على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.