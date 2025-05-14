أحلى محتوى لأطفالك .. ثبت تردد كراميش الجديد على الأقمار الصناعي بطريقة سهلة

تعد قناة كراميش واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تهتم بعرض برامج الصغار المتنوعة والمختلفة، حظت بنسب مشاهدة كبيرة جدا منذ أن تم انطلاقها من قبل المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي، جميع برامجها يتم تقديمها بأحدث الأساليب واعلي التقنيات وجودة حديثة وذلك لكي تمتع المشاهد أثناء مشاهدته، كما تعمل دائما علي تحديث تردداتها، لذا يبحث العديد من المشاهدين علي معرفة الترددات الجديدة والتي من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق به في السطور الآتية تابعونا.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11430.

عبر معامل استقطاب: عمودي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

عبر جودة: HD.

تردد قناة كراميش العرب سات

وعن البيانات الأخرى الخاصة بقناة كراميش أطفال، فجاءت كما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

تردد 11390.

استقطابها أفقي.

التشفير مجاني.

خطوات إضافة قناة كراميش عبر جهاز الاستقبال

يمكنكم استقبال الترددات الجديدة بقناة كراميش عبر جهاز التلفاز من اجل مشاهدة جميع برامجها حيث تتمثل خطواتها في:

في البداية: قم بالنقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثم اضغط علي أيقونة التركيب اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

اضغط علي زر إضافة قناة.

اكتب التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

انقر علي زر البحث.

ثم انتظر لكي يتم تحميل القناة عبر قائمة القنوات.

أخيرا: اضغط علي أيقونة التثبيت.

مميزات قناة كراميش للاطفال