لولو أشطر واحدة.. خطوات تثبيت تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي الان

حظت قناة وناسه للأطفال بشعبية كبيرة وذلك من اجل تنوع برامجها التي يفضلها العديد من الصغار، علي الرغم من وجود أساليب وطرق ترفيهية متنوعه ومختلفة كثيرة، هذه القناة تعتبر واحدة من افضل هذه الطرق التي تعمل علي ترفيهه الصغار علي مدار اليوم دون ملل، تساهم القناة في تعزيز المهارات العقلية كما تقدم محتوي بين الفائدة والمتعة، تركز علي بث القيم الأخلاقية والمجتمعية، تعد قناة وناسه هي الخيار الأول والأمثل للبحث علي تردداتها وأيضا كيفية استقبالها علي التلفاز، عبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور الأتية.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11430.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

خطوات تنزيل الترددات الجديدة بقناة وناسه علي التلفاز

أولا: يرجي النقر علي القائمة الرئيسية من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثانيا: قم بالنقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

ثالثا: حدد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

رابعا: ادخل بيانات التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

خامسا: اضغط علي زر البحث.

أخيرا: انقر علي زر حفظ القناة.

خصائص قناة وناسه للأطفال