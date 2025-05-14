زلزال الآن.. هزة قوية تضرب القاهرة وجميع المحافظات ايه السبب

واجهت محافظات مصر حالة الذعر الكبير لمدة ثواني، بعد شعور عدد كبير من المواطنين بوجود هزة أرضية كبيرة، حتى أن ذلك أدى إلى تزايد التساؤلات المتعددة حول سبب هذه الهزة، خاصة وأن الشبكة القومية للزلازل تعمل عبر 70 محطة يتم اختيارها في أماكن بدقة عالية بضوء التاريخ الزلزالي لمصر بشكل أجمع، مما أصبح مستحيل حدوث أي زلزال دن تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

حدوث الزلازال في مصر

وتعد الشبكة القومية للزلازل من أكثر الشبكات ذات التقنية العالية في مصر والعالم، بما يتضمن كذلك مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرط الأوسط بهذا المجال، مما يعود تاريخ إنشاءها لـ 150 عام، فيما أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة القديمة وتاريخ الزلازل بكتب التاريخ لتعود إلى 5000 عامًا، وهو ما يُعطي ثُقل لقوة مصر في رصد والتعامل مع مختلف الظواهر التي تكون بشكل طبيعي.

سبب الهزة الأرضية القوية

وفي سياق متصل، أوضح شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث، أن ما يحدث من هزات أرضية كبيرة ليس بجديد من الناحية العلمية، مشيرًا إلى أن السبب يعود لموقع اليونان الجيولوجي شديد النشاط، حتى أن هذا الموقع يقع في منطقة “الحزام الزلزالي لشرق المتوسط”، لتكون من أكثر المناطق الأوربية عرضة من أجل حدوث النشاط الزلزالي، ويعود ذلك إلى تصادم بين الصفحة التكتونية الأفريقية التي تضمن مصر ومختلف مناطق شمال أفريقيا.