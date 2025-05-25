تردد قنوات ssc الرياضية الجديد 2025.. كيفية تثبيت تردد SSC SPORT بـ6 خطوات سهلة

نظرًا للإقبال الكبير من قبل الجماهير لمتابعة كافة أخبار ومباريات دوري روشن السعودي في الوقت الحالي يتم البحث باستمرار لمعرفة تردد قنوات SSC السعودية التي تعد هي القناة الأولى في إذاعة الدوريات السعودية بشكل عام بأفضل جودة صورة وصوت، وتشتهر القناة كثيرًا بأنها تنقل التغطية الكاملة للبطولات الأخرى على المستوى المحلي والدولي أيضًا خارج المملكة بشكل مجاني وسوف نوضح تردد القناة الجديد.

تردد قنوات SSC الرياضية

هناك أكثر من تردد لسلسلة قنوات إس إس سي السعودية المسؤولة عن نقل المباريات في الدوريات المختلفة السعودية وغيرها على الأقمار الصناعية المختلفة الموجودة في المملكة السعودية والمنطقة العربية بشكل عام مثل:

تردد قنوات SSC نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تنزيل تردد قنوات SSC على الريسيفر

بواسطة ريموت التحكم عن بعد يتم تطبيق بعض الخطوات لتحميل قنوات SSC الرياضية بترددها الجديد السابق ذكره، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: