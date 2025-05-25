تردد قنوات ssc الرياضية الجديد 2025.. كيفية تثبيت تردد SSC SPORT بـ6 خطوات سهلة

نظرًا للإقبال الكبير من قبل الجماهير لمتابعة كافة أخبار ومباريات دوري روشن السعودي في الوقت الحالي يتم البحث باستمرار لمعرفة تردد قنوات SSC السعودية التي تعد هي القناة الأولى في إذاعة الدوريات السعودية بشكل عام بأفضل جودة صورة وصوت، وتشتهر القناة كثيرًا بأنها تنقل التغطية الكاملة للبطولات الأخرى على المستوى المحلي والدولي أيضًا خارج المملكة بشكل مجاني وسوف نوضح تردد القناة الجديد.
تردد قنوات SSC الرياضية
هناك أكثر من تردد لسلسلة قنوات إس إس سي السعودية المسؤولة عن نقل المباريات في الدوريات المختلفة السعودية وغيرها على الأقمار الصناعية المختلفة الموجودة في المملكة السعودية والمنطقة العربية بشكل عام مثل:
تردد قنوات SSC نايل سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قنوات SSC عرب سات
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
كيفية تنزيل تردد قنوات SSC على الريسيفر
بواسطة ريموت التحكم عن بعد يتم تطبيق بعض الخطوات لتحميل قنوات SSC الرياضية بترددها الجديد السابق ذكره، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- أولًا فتح قائمة التلفاز بالضغط على زر المنتصف “أوك”.
- بعد ذلك الدخول على أيقونة “إعدادات القنوات” من القائمة الرئيسية للتلفاز.
- ثم الضغط على خانة “التركيب والتثبيت” وبعدها تحديد “التثبيت اليدوي”.
- يتم تحديد القمر الصناعي الخاص بالتردد المكتوب “نايل سات، عرب سات”.
- إدخال البيانات التفصيلية حول التردد: الاستقطاب، الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
- ثم الضغط على “البحث” والانتظار لحين العثور على القناة ضمن قائمة القنوات الأخرى على التلفاز.