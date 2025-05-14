“سامسونج تتحدى الجميع” هاتف samsung galaxy s25 edge بتصميم ممتاز يخطف الأنظار وتقنيات رائعة.. والسعر مفاجأة 

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S25 Edge في 13 مايو 2025، ليكون أنحف هاتف ذكي في سلسلة Galaxy حتى الآن، بسمك يبلغ 5.8 ملم فقط ووزن 163 جرامًا، يتميز بتصميم أنيق وهيكل من التيتانيوم، مع شاشة منحنية من نوع Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومحمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

samsung galaxy s25 edge

المعالج والذاكرة:

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

الذاكرة العشوائية (RAM): 12 جيجابايت LPDDR5X.

التخزين الداخلي: 256 أو 512 جيجابايت (بدون دعم لبطاقات microSD).

الكاميرا الخلفية:

عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (f/1.7) مع تثبيت بصري.

عدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل (f/2.2).

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل (f/2.2).

الفيديو: تسجيل بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

السعة: 3900 مللي أمبير.

الشحن السلكي: 25 واط.

الشحن اللاسلكي: 15 واط.

البرمجيات والذكاء الاصطناعي:

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة One UI 7.

الذكاء الاصطناعي: دعم Galaxy AI، بما في ذلك ميزات مثل Now Brief وNow Bar لتحسين تجربة المستخدم.

الاتصال والمزايا الإضافية:

دعم شبكات 5G، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC، ومنفذ USB-C 3.2.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية وفتح القفل بالتعرف على الوجه.

الألوان المتوفرة:

Titanium Silver.

Titanium Jetblack.

السعر والتوفر العالمي

256 جيجابايت: 1,099.99 دولار أمريكي.

512 جيجابايت: 1,219.99 دولار أمريكي.

السعر في الهند

كلا النسختين بسعر ₹1,09,999 روبية هندية، مع عرض ترويجي للحصول على نسخة 512 جيجابايت بسعر 256 جيجابايت.

موعد التوفر: يبدأ الشحن في 30 مايو 2025

مزايا الهاتف

تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن.

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل لتصوير عالي الجودة.

شاشة AMOLED مذهلة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

دعم طويل الأمد للتحديثات (7 سنوات)

عيوب الهاتف

سعة بطارية أقل مقارنة بالمنافسين، مما قد يؤثر على عمر البطارية.

عدم وجود عدسة تليفوتو، مما يقلل من تنوع خيارات التصوير.

يُعد Galaxy S25 Edge خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، ومع ذلك قد لا يكون الخيار الأمثل لمن يفضلون عمر بطارية أطول أو يحتاجون إلى مزايا تصوير متقدمة مثل العدسات التليفوتو.