2200 ديموند بكبسة زر عبر موقع شحن جواهر فري فاير id garena الرسمي Shop2game

om Fahd تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
2200 ديموند بكبسة زر عبر موقع شحن جواهر فري فاير id garena الرسمي Shop2game
موقع شحن جواهر فري فاير id garena الرسمي

حتى الآن ما زالت لعبة فري فاير من أقوى ألعاب الفيديو وأشهرها على الإطلاق بين الشباب ويظهر ذلك في عمليات التثبيت على الأجهزة الشخصية التي تصل للمليارات من المتاجر الإلكترونية المختلفة سواء جوجل بلاي أو آب ستور، ولهذا يهتم اللاعبين بمعرفة الطرق الرسمية ومواقع شحن الجواهر لاستخدامها في اللعبة وسوف نوضح كيفية الشحن من خلال id لكل لاعب بأمان تام بالتفصيل.

خطوات شحن الجواهر بالاي دي 2025

من خلال الخطوات التي سنوضحها يمكن للاعبين شحن جواهر فري فاير باستخدام الآي دي الشخصي، كما يلي:

موقع شحن جواهر فري فاير id garena الرسمي
موقع شحن جواهر فري فاير id garena الرسمي
  1. في البداية الدخول مباشرةً على موقع شركة جارينا الرسمي للشحن.
  2. بعد ذلك ستظهر قائمة يختار منها لعبة “فري فاير”.
  3. يتم إدخال اسم اللاعب في هذه الخطوة عن طريق رقم معرف الآي دي له.
  4. يجد اللاعب أمامه قائمة بالباقات المتاحة يختار منها الباقة المناسبة للشحن.
  5. يكتب هنا عدد جواهر فري فاير التي يحتاجها في اللعبة ويرغب في شحنها.
  6. يختار اللاعب الطريقة المناسبة للدفع ويتم العملية عبر “البطاقة الائتمانية، محفظة إلكترونية”.
  7. يضغط على زر “تم” حتى تصل الجواهر مباشرةً لحسابه الشخصي بعد تسجيل الدخول ثانيةً.

أكواد فري فاير مجانية 2025

توجد مجموعة كبيرة من الأكواد الخاصة بلعبة “فري فاير” يستخدمها اللاعبين في اللعبة، كما يلي:

  • كود حزمة كوبرا “المميزة وهو: FY9MFW7KFSNN.
  • كود “الدروع والأدوات” يكون: RP4T-XG29-EXSJ.
  • كود “رقصة الدخول” وهو: AGF6333A6AS2.
  • يكون كود “جواهر وسكنات”: f2pss-adfr-obg-1 wes.
  • أما كود “جلد التنين المميز” هو: Y3PSBVA1KJHY.
  • كود “استعادة الحساب عند فقدانه”: SLPSUJGMPIMR.
  • أيضًا كود “القنبلة اليدوية”: FFIC-RF 85-4 MZT.
معلومات الكاتب
om Fahd

تعليقات

عاجل
“لحظــة انقــاذ تـورغـورت وعـــودة مالهـون“ تـابـع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 خيانات تهدد القبيلة في هذا الموعد على قناة ATV