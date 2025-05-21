او كاش– O-Cash ONB فتح حساب بنك امدرمان الوطني اون لاين 2025 بـ 6خطوات وانت ف بيتك يا زول “onb-sd.com”

أصبح الآن في الوقت الحالي خيار فتح حساب أون لاين في بنك “أمدرمان الوطني” أمر هام يشغل الكثير من العملاء خارج وداخل السودان، فمن خلال البنك يتمكن الجميع من إدارة واستثمار أمواله بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت في أي وقت دون الحاجة للذهاب شخصيًا والانتظار في التجمعات الكبيرة واستهلاك الوقت والمجهود، وسوف نوضح كيفية فتح الحساب والشروط المحددة لهذا الأمر أيضًا.

شروط فتح حساب أونلاين بنك أمدرمان الوطني 2025

يجب استيفاء بعض الشروط المحددة من قبل إدارة البنك للتمكن من فتح حساب أون لاين قبل البدء في تطبيق الخطوات اللازمة كما يلي:

الشرط الأول الجنسية السودانية أو الإقامة في البلاد.

يجب بلوغ المتقدم لفتح الحساب 18 عام كحد أدنى.

وجود بريد إلكتروني فعال ورقم هاتف شخصي للتواصل.

صورة من الهوية الوطنية أو الجواز الشخصي.

تقديم مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.

خطوات فتح حساب أونلاين بنك أمدرمان عبر الموقع الرسمي 2025

بعد تحقيق الشروط السابق ذكرها بشكل كامل هناك خطوات بسيطة عند اتباعها يتم فتح الحساب أون لاين في بنك أمدرمان كالتالي: