حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 8000.. رابط وطريقة التسجيل www.anem.dz

بعدما صرحت الحكومة الجزائرية مع بداية العام الجاري 2025 عن إتاحة التسجيل للحصول على قيمة منحة المرأة الماكثة في المنزل بهدف دعم المواطنات اللاتي لا يمتلكن وظيفة و ماكثات في المنزل، فيقدم الدعم لرفع مستوى المعيشة لديهم ومساعدتهم في ظروف الحياة بالإضافة إلى إبراز الدور الرئيسي للمرأة في المجتمع، ولكن مؤخرًا انتشرت أخبار خاصة بزيادة قيمة المنحة ولهذا أجرت السيدات المستفيدات عن حقيقة الأمر والتفاصيل الكاملة حول الدعم أيضًا وسوف نسرد التفاصيل.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

بعدما انتشرت الأخبار والشائعات في مختلف الولايات الجزائرية حول زيادة قيمة منحة السيدات الماكثات في المنازل بنسبة قدرها “15%” نجد أن الوكالة الوطنية للتشغيل في البلاد أوضحت الأمر وأكدت أن الأخبار شائعات فقط غير صحيحة وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بالزيادة أو التعديل وبهذا تكون قيمة المنحة كما هي 800 دينار جزائري فقط.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لسنة 2025

بخطوات ونقاط بسيطة تتمكن السيدات الجزائريات المتوفر فيهن الشروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بسهولة، مثل: