أحداث مثيرة الحلقة 192..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بعد تأجيل عرضه وتردد القنوات الناقلة

تقدم قناة الفجر الجزائرية وقناة Atv التركية مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الذي نال إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي ككل كما يمكن مشاهدة جميع حلقات المسلسل على تلك القنوات لذلك يرغب العديد من محبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة القادمة رقم 192 التعرف على تردد القنوات الناقلة للمسلسل وموعد المسلسل بعد خبر تأجيل العرض للحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

هناك العديد من الأحداث المثيرة في الحلقة 192 ينتظرها جميع محبي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومنها أسر تورغوت وقلق عثمان بسبب ذلك الأسر كما يعمل عثمان على وضع خطة محكمة من أجل القضاء على أعداء الدولة العثمانية وغير ذلك من الأحداث الهامة في تلك الحلقة ولكن سوف يتم تأجيل عرض المسلسل للاسبوع القادم بسبب نهائى كأس تركيا حيث سوف يعرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية كل يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا أي 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية أما قناة الفجر الجزائرية فتعرض الحلقات مترجمة إلى العربية يوم الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة ATV التركية

نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر عرب سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر