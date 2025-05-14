أحلى أناشيد الصغار .. تردد كراميش ووناسة على الأقمار الصناعية بجودة عالية

يبحث الكثير من المتابعين في مختلف أنحاء دول العالم العربي، عن تردد قناة كراميش ووناسة أطفال، اللذان يقدمان أروع الأغاني والأناشيد الدينية المميزة والرائعة، حتى أن مثل هذه القنوات يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، من أجل أن تُساعد الطفل على متابعة باقة من أروع الأغاني والبرامج التعليمية المميزة، بالإضافة إلى غيرها من المحتوى الجذاب الذي توفره مثل هذه القنوات، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لترددها على الأقمار الصناعية خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش الجديد

قم بتنزيل تردد قناة كراميش أطفال التي تم إطلاق أول بث لها في عام 2009، وأصبحت من خلاله أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في المحتوى الطفولي والكرتون المميز، لتأتي المعلومات الخاصة بتنزيل القناة بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي النايل سات.

ترددها يكون 11603.

استقطابها أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة كراميش عرب سات

ولقناة كراميش تردد أخر على العرب سات، يمكنك معرفته والقيام بتنزيل القناة من خلاله، وفقًا للبيانات التالية:-

قمر صناعي العرب سات.

تردد القناة 11390.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة وناسة أطفال

قم بالتعرف عى التردد الثاني لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو رائع ومميز، بناءً على ما يلي:-