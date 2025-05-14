“عــزت يرغــب في الانتقــام“ مسلسل آسر الحلقة 28 على قناة MBC1

تتواصل الإثارة والتشويق في مسلسل “آسر” مع عرض الحلقة 28، حيث يدخل العمل مرحلة الحسم وتتسارع وتيرة الأحداث بشكل لافت، ما يضع المشاهدين في حالة ترقب وانتظار للحلقات الأخيرة، الحلقة 28 هي بمثابة تمهيد للذروة التي سنشهدها في الحلقتين الأخيرتين، إذ يتقاطع الماضي بالحاضر وتقترب جميع الخيوط من الانكشاف.

مسلسل آسر الحلقة 28

مسلسل “آسر” هو دراما اجتماعية تتخللها عناصر الإثارة والغموض، تدور حول شخصية “آسر”، الشاب الذي يعيش بين صراعات الماضي وأسرار الحاضر، تدفعه الظروف لكشف خفايا عائلية مدفونة، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع قوى تحاول تدميره نفسيًا وجسديًا، وبين محاولاته لحماية من يحب، تظهر خيوط جديدة تربطه بماضي لم يكن يتوقع أن يعود بهذه القوة.

يتناول أيضًا قضايا حساسة مثل الخيانة، الصراع الطبقي، والفساد في المؤسسات، مما أضفى عليه بعدًا واقعياً جذب فئة كبيرة من الجمهور العربي.

أحداث مسلسل آسر الحلقة 28: لحظات حاسمة

في الحلقة 28، نتابع تطورات مثيرة، أبرزها:

مواجهة نارية بين آسر وشخصية غامضة تكشف له عن حقائق مروعة غيرت مسار الأحداث.

انقلاب في الموازين بعد خيانة أحد المقربين لآسر، مما يدخله في دائرة الشك بكل من حوله.

عودة شخصية كانت مختفية منذ حلقات سابقة، في توقيت صادم ومفاجئ، مع معلومات جديدة تضع الجميع في مأزق.

تصاعد التوتر العاطفي بين آسر و”ليان”، خصوصًا بعد انكشاف أسرار تخص علاقتهما السابقة.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل “آسر” مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو 2025، في الأوقات التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر

وتُعاد الحلقة في اليوم التالي على نفس القناة وهي MBC1، بالإضافة إلى توافرها عبر المنصات الرقمية الرسمية التابعة للعمل.