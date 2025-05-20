ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2025؟.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح الشروط وآلية التسجيل

صرحت وزارة التضامن الوطني الجزائرية رسميًا فتح باب تسجيل السيدات في “منحة المرأة الماكثة في البيت 2025” التي تقدم بهدف صرف دعم مالي كل شهر للسيدات الغير عاملات في كافة أرجاء الجزائر، حيث تعد المنحة خطوة أساسية في الخطة الوطنية التي تقدمها الحكومة والوزارات المعنية لشمول الحماية الاجتماعية لفئات أكثر محتاجة في البلاد ولهذا تهتم السيدات بمعرفة كيفية التسجيل والشروط اللازمة وسوف نوضح ذلك.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل خطوات التسجيل لاستحقاق منحة “المرأة الماكثة في البيت” وذلك بالخطوات التالية:

الدخول مباشرةً على رابط “ المنصة الرقمية” للوكالة الوطنية للتشغيل. بعد ذلك تحديد خانة “التسجيل في منحة المرأة بدون عمل”. يتم ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة بالمعلومات الكاملة: الاسم كاملًا، رقم بطاقة الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، العنوان بالتفصيل، مكان الإقامة. ثم رفع الأوراق اللازمة لإثبات حالة السيدة الاجتماعية والمادية أيضًا. بعد التأكد التام من تسجيل البيانات بدقة يتم الضغط على “إرسال”. في هذه الخطوة تستقبل السيدة المتقدمة رسالة sms باستلام الطلب. عند الموافقة على الطلب سيتحدد موعد الصرف للمنحة وتفاصيل استلامها.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة 2025

تم تحديد شروط لضبط عملية الحصول على المنحة مثل: