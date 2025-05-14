طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من تحديث البطاقة التموينية كونها من أهم الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها فيما توفر الكثير من السلع الغذائية المختلفة أمام المستفيدين، حتى أن خدمة تحديث البطاقة هي من أكثر الخدمات التي يجب على المواطنين الالتزام بها، ويمكنك معرفة إجراءات التحديث بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تحديث البطاقة التموينية داخل محافظات العراق، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

ليتم اختيار خدمة “تحديث البطاقة”.

مع إمكانية ملء استمارة طلب التحديث.

قم برفع الوثائق المطلوبة والمعنية بطلب تحديث البطاقة التموينية.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

مع النقر على زر “تأكيد”.

ما هي شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي تحديث البطاقة التموينية بمختلف محافظات دولة العراق، من أجل استمرارية صرف السلع التموينية التي توفرها وزارة التجارة العراقية، حتى أن ذلك يكون من مختلف منافذ السلع الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الدولة العراقية، وعليه فإن الشروط جاءت كما يلي:-