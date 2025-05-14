أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض في الأسواق

هناك مجموعة من التساؤلات حول أسعار الفراخ اليوم سواء بلدي أو أبيض في الأسواق المصرية حيث في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم هناك أوقات يكون السعر منخفض بسبب توافر الأعلاف وقل الطلب على الدواجن في الأسواق كما هناك السعر يكون مرتف في السوق بسبب ارتفاع سعر الدولار أو ارتفاع سعر الاعلاف أو بسبب ارتفاع الطلب على الدواجن في الأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر في يوم الأربعاء 14 مايو 2025.

أسعار الفراخ بالكيلو في مصر

سوف نوضح لكم اليوم أسعار الفراخ الكيلو في مصر حيث هناك الكثير من المواطنين يرغبوا التعرف على السعر الحالي من أجل اتخاذ القرار المناسب من حأسعار الفراخ الكيلو في مصر يث تأجيل الشراء أو الشراء اليوم لذلك فإن أسعار الفراخ بالكيلو في مصر كما يلي:

الفراخ البيضاء سعر البورصة: 96 جنيه.

سعر التنفيذ: 95 جنيه.

سعر المستهلك: من 98 إلى 106 جنيهات

الفراخ الساسو: أعلى سعر: 93 جنيه وأقل سعر: 92 جنيه.

الفراخ البلدي: سعر البورصة: 120 جنيه.

سعر المستهلك: من 120 إلى 130 جنيه.

كما يمكن أن يختلف السعر من مكان إلى آخر أو محافظة إلى اخرى بسبب اختلاف الأسعار.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

الكتكوت الأبيض شركات يتراوح ما بين 36 حتى 44 جنيه حسب الشركة

الكتكوت الأبيض قطعان حوالي 20.5 جنيه

كما الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 13 حتى 14 جنيه.

الكتكوت البلدي حوالي 7.5 جنيه.

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