“سيارة جــامدة” سترون c4 فيس ليفت 2025 Citroën C4 Facelift بمواصفات واقوي اداء من سيارات الهاتشباك

تُعد ستروين C4 فيس ليفت 2025 من أبرز السيارات الهاتشباك المدمجة التي تم تحديثها مؤخرًا، حيث تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة والراحة الفائقة. تم الكشف عن النسخة المحسّنة خلال معرض باريس للسيارات 2024، مع تحسينات في التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى تحديثات في الأداء والتقنيات.

سترون c4 فيس ليفت 2025

حصلت ستروين C4 فيس ليفت 2025 على واجهة أمامية جديدة مستوحاة من سيارة “Oli” الاختبارية، مع شعار ستروين الجديد ومصابيح LED خلفية معاد تصميمها. تتميز السيارة بمظهر يجمع بين الهاتشباك والـSUV، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

المقصورة الداخلية والتقنيات

تأتي المقصورة الداخلية بمقاعد Advanced Comfort الجديدة مع حشوة أكثر سماكة لراحة إضافية. تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، وشاشة ترفيهية تعمل باللمس مع نظام معلوماتي محدث، بالإضافة إلى دعم Android Auto وApple CarPlay. تتوفر أيضًا أنظمة مساعدة السائق مثل التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ومثبت السرعة التكيفي.

الأداء والمواصفات الفنية

المحرك: 1.2 لتر، 3 أسطوانات، تيربو، بقوة 155 حصانًا وعزم دوران 240 نيوتن متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي بـ8 سرعات.

استهلاك الوقود: يصل إلى 17.9 كم/لتر.

التسارع: من 0 إلى 100 كم/س في 8.5 ثانية.

السرعة القصوى: 200 كم/س.

سعة خزان الوقود: 50 لترًا.

سعة صندوق الأمتعة: 380 لترًا

الفئات والأسعار في الدول العربية

مصر

الفئات المتوفرة: 1.2T Feel و1.2T Feel Pack.

الأسعار: تبدأ من 1,415,000 جنيه مصري وتصل إلى 1,550,000 جنيه مصري.

الإمارات العربية المتحدة

الفئات المتوفرة: 1.2T Feel، 1.2T Feel Pack، و1.2T Shine.

الأسعار: تتراوح بين 69,900 درهم إماراتي و90,000 درهم إماراتي.

المملكة العربية السعودية

الفئات المتوفرة: Feel، Feel Pack، وShine.

الأسعار: تبدأ من 79,900 ريال سعودي وتصل إلى 99,999 ريال سعودي.

تقدم ستروين C4 فيس ليفت 2025 مزيجًا مثاليًا من التصميم الأنيق، الراحة، والتقنيات الحديثة، مما يجعلها خيارًا مميزًا في فئة السيارات الهاتشباك المدمجة. مع توفرها بأسعار تنافسية في الأسواق العربية، تُعد خيارًا جديرًا بالاهتمام لمن يبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والراحة والتكنولوجيا.