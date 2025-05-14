بنكك لا يُضييع الوقت.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني

فتح حساب بنك الخرطوم، هو من أشهر وأبرز المواضيع التي تُشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف ولايات السودان، وكذلك من هم خارج الدولة السودانية، حتى أن البنك يوفر لهم إمكانية فتح حساب جديد مع التمتع بكافة الخدمات المصرفية المقدمة، ناهيك عن أن ذلك لا يحتاج إلى زيارة الفرع، وبإمكان الأفراد الجدد حصولهم على حسابات بنكية، بناءً على الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خدمات فتح حساب بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الخدمات التي يمكنك معرفتها عقب قيامك بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يلي:-

خدمة الإطلاع على الرصيد الخاص بحسابات العملاء.

كذلك خدمة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

إمكانية تحديث البيانات الشخصية ورفع الوثائق السارية.

خدمة شراء الشهادات الاستثمارية.

سداد فواتير المرافق وغيرها من الإيصالات الأخرى.

خدمة التواصل مع القنوات الرسمية لبنك الخرطوم.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، ومعرفة كافة الخدمات التي يوفرها البنك، بناءً على ما يلي:-