الوجبة السابعة..خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة القادمة فور ظهورها عبر منصة مظلتي

برامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الأساسية في دعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف المحافظات العراقية حيث تأتي هذه البرامج في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما هذا الدعم متاح لجميع المواطنين والمواطنات في دولة العراق ولكن بشروط وضوابط ميسرة.

أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

حتى الآن الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لم يظهر لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما لم يتم تحديد الموعد الرسمي لصرف مستحقات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حيث هي الدفعة المرتقبة من الدعم الحكومي ورغم ازدياد عمليات البحث والاستعلام من قبل المواطنين أوضحت الوزارة أن أسماء المشمولين سوف يتم الإعلان عنها فور توفرها عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة للوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم أو التحقق من قبولهم في الدعم فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة صحيح.

تحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب.

اختيار الوجبة السابعة من قائمة الوجبات في حالة توفرها.

ثم البحث في القوائم المنشورة للتأكد من حالة الشمول والاستحقاق.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية