عاجل الأن.. بدء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

في إطار الجهود المبذولة من الحكومة العراقية، وحرصها الدائم على مصلحة المواطنين وخاصة الموظفين والمتقاعدين، أطلقت وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان جدول توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي كافة الوزارات، بما يتم العمل على صرفها في الوقت الحالي من اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر مايو 2025، فيما أن الرواتب التي يتم صرفها في الوقت الحالي تكون عن شهر نيسان الماضي.

صرف رواتب الموظفين في كردستان

وأكدت وزارة المالية، أن جميع المستفيدين المتمثلين في المتقاعدين المدنيين وذوي الإعاقة والسجناء وكذلك جرحى الأسلحة الكيمياوي يحق لهم الحصول على رواتبهم بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2025، حتى أن وزارات الشهداء والمؤنفلين والتربية ومتقاعدي البيشمركة والمالية وكافة مناطق خارج الإقليم والتخطيط والتجارة والصناعة، ومختلف وزاراتها سيتمكنوا من صرف الرواتب بداية اليوم وحتى غد الخميس الموافق 15 مايو 2025.

الجهات التي يحق لهم صرف الرواتب

وأوضح البيان أن بعض الجهات المعنية في كردستان يحق لهم الحصول على الرواتب بداية من يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وهم كالأتي:-

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الثقافة والشباب.

وزارة الكهرباء.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

التعليم العالي والبحث العلمي.

رئاسة البرلمان.

رئاسة مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى مجلس أمن الإقليم وجهاز الأسايش.

قوات الزيرفاني.

قيمة تمويل رواتب الموظفين

وأشار البيان الصادر عن الوزارة، إلى أنه يتم يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر مايو 2025 تحويل مبلغ وقدره تسعمائة وتسعة وخمسون ملياراً وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار إلى الحساب المصرفي للوزارة، وهو المُخصص لاستحقاق رواتب موظفي وعمال وذوي الرواتب الثابتة بالإقليم.