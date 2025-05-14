“برســالة واحـدة” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الــوطني عبر الواتساب من اي مكــان في العالم

فتح حساب بنك الخرطوم في ظل التحول الرقمي المتسارع في السودان، أصبح فتح حساب بنكي أمرًا بسيطًا وسهلًا بفضل الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك، وعلى رأسها بنك الخرطوم. ومن أبرز هذه الخدمات هي إمكانية فتح حساب عبر تطبيق واتساب دون الحاجة للذهاب إلى الفرع. إليك في هذا المقال شروط فتح الحساب والخطوات التي يجب اتباعها.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب عبر واتساب، يجب توفّر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية (أو مقيمًا بشكل قانوني).

رقم وطني ساري (أو رقم إقامة للأجانب).

رقم هاتف سوداني مسجّل باسمك لدى إحدى شركات الاتصالات.

أن يكون لدى المتقدم رقم واتساب نشط.

السن القانوني لفتح حساب: 18 سنة فأكثر (أو بحضور ولي الأمر للقُصّر).

خطوات فتح حساب عبر الواتساب

حفظ رقم خدمة العملاء ببنك الخرطوم على واتساب: الرقم الرسمي لخدمة العملاء: +249 15 666 1000 إرسال رسالة “مرحبًا” أو “فتح حساب” إلى الرقم عبر واتساب. اختيار نوع الخدمة من القائمة التفاعلية (مثل “فتح حساب”). إدخال البيانات المطلوبة: الاسم الكامل.

الرقم الوطني أو رقم الإقامة.

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف. تحميل صورة الهوية (بطاقة قومية أو جواز سفر) مباشرة عبر المحادثة. اختيار أقرب فرع لك لاستلام البطاقة البنكية (إذا لزم الأمر). استلام تأكيد فتح حساب بنك الخرطوم مع رقم الحساب البنكي الجديد عبر نفس المحادثة خلال دقائق أو ساعات قليلة.

مميزات فتح الحساب عبر الواتساب