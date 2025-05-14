تـــابع.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على القنوات الناقلة بجودة عالية

مسلسل المؤسس عثمان هو من أقوى المسلسلات التركية التي حاز على شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وعقب قيامك بعرض مجموعة من الحلقات التي تحمل الكثير من الأحداث المشوقة ما بين الدراما والتاريخ، حتى أنه في أخر حلقاته انضم إليه الغازي تورغوت الذي قلب الأحداث بالحماسة والتشويق، فيما أن حلقات المؤسس الجديدة ستكون من أروع الحلقات التي يمكن مشاهدتها من قبل المتابعين، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على موعد عرض الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، من أجل أن تُشاهد حلقات المؤسس عثمان بجودة عالية، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون “12034”.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد الفجر الجزائرية العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة “11034”.

استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

موعد بث مسلسل المؤسس عثمان

تداول أنباء عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الحقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان، لكن لم تقوم الشركة بتأكيد على هذه الأخبار، مما يُشير إلى أن الحلقة سيتم بثها اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنك متابعتها على منصات التواصل الاجتماعي بعدة لغات مختلفة.