قنـــاة تنقل مباراة الرائد والاتحاد اليوم في دوري روشن السعـودي.. اعرف الموعد والتشكـيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى المواجهة المرتقبة بين مباراة الرائد والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025. يسعى الاتحاد لتعزيز صدارته والاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يأمل الرائد في تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الرائد والاتحاد

التاريخ: الخميس 15 مايو 2025

الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية

القنوات الناقلة وتردداتها

ستُبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

تردد قناة SSC على نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على عرب سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد

تُعد هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين؛ إذ يسعى الاتحاد لحسم لقب الدوري، بينما يأمل الرائد في تحسين موقعه في جدول الترتيب. ستُقام المباراة يوم الخميس 15 مايو 2025، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: ماريو ميتاج، حسن كادش، سعد الموسى، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، كريم بنزيما، عبد الرحمن العبود

التشكيلة المتوقعة لنادي الرائد

حراسة المرمى: أندري مورييرا

خط الدفاع: حمد الجيزاني، أيوب قاسمي، عمر جونزاليس، مبارك الشايعي، عبدالله هزازي

خط الوسط: زكريا هوساوي، نايف هزازي، يسري بوزوق، صالح آل جمعان العمري

خط الهجوم: كريم البركاوي

مباراة الرائد والاتحاد تعد من اللقاءات المهمة في ختام الموسم، حيث يسعى الاتحاد لتأكيد تفوقه والاقتراب من التتويج، بينما يأمل الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره. لا تفوتوا متابعة هذا اللقاء المثير عبر القنوات الناقلة المذكورة أعلاه.