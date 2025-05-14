زلزل اليوم تحذير من التوابع.. زلزال يهز مصر وبعض المحافظات فجر اليوم بقوة 6.4 ريختر

استيقظ عدد كبير من المواطنين في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات فجر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 على هزة أرضية قوية، بلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتي أكدت أن مركز الزلزال كان على بعد 631 كيلومتر شمال مدينة رشيد.

زلزال قوي يشعر به سكان القاهرة فجر اليوم

ورغم شعور المواطنين بالهزة بوضوح، إلا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد في بيان رسمي أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.

بيانات الزلزال الرئيسي:

التاريخ: 14/05/2025

الوقت: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 6.4 درجة

خط العرض: 35.12 شمالًا

خط الطول: 27.0 شرقًا

العمق: 76 كم

رئيس المعهد الفلكي الزلزال استمر أقل من 20 ثانية

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال استمر أقل من 20 ثانية، وكان مركزه شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، وهي منطقة نشطة زلزاليًا تشهد انزلاقًا تكتونيًا بين اللوحين الأفريقي والأوروبي.

وأوضح رابح أن شعور المصريين بالزلزال رغم بعده الجغرافي يعود إلى قوته وعمقه، مشيرًا إلى أن الهزات الأرضية بهذه المنطقة ليست غير مألوفة.

تحذير من التوابع ومناشدة بالهدوء

أكد رابح أن الزلازل أمر طبيعي ولا داعي للفزع، مشددًا على أهمية التصرف بهدوء عند الشعور بأي هزة.

نصح المواطنين بالابتعاد عن النوافذ والأشياء غير المثبتة، واللجوء لمكان آمن أسفل طاولة أو سرير.

أشار إلى أن مصر من الدول الأقل تعرضًا للزلازل الخطرة مقارنة بمناطق أخرى مثل حزام المحيط الهادئ.

أول تابع للزلزال هزة بقوة 2.69 درجة شمال مرسى مطروح

بعد ساعات من الزلزال الرئيسي، سجلت الشبكة القومية أول هزة ارتدادية بلغت قوتها 2.69 درجة على مقياس ريختر، على بعد 434 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم ترد أي تقارير عن خسائر.

كما سجل المعهد في وقت لاحق هزة جديدة بقوة 4.26 درجة في تمام الساعة 03:57 صباحًا، على بعد 421 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم يشعر بها المواطنون.

الهلال الأحمر يعلن حالة التأهب

أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ تحسبًا لأي توابع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون ورود أي بلاغات عن أضرار حتى اللحظة.

تعليمات الهلال الأحمر للمواطنين:

تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو المتشققة.

الاتصال على الخط الساخن 15322 أو واتساب 01152072077 للإبلاغ عن حالات طارئة.

متابعة التحديثات الرسمية عبر الصفحات الحكومية.

الشبكة القومية للزلازل: لا داعي للقلق

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن المسافة بين الزلزال وأقرب مدينة مصرية تبلغ حوالي 420 كيلومترًا، وهي مسافة آمنة.

وأوضح أن طبيعة التربة الطينية في القاهرة ساهمت في شعور المواطنين بالهزة، مشيرًا إلى أن التوابع المتوقعة ستكون ضعيفة وغير مقلقة.