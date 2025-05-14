“لازم يكــون في جيبك” هاتف Samsung Galaxy S25 Edge الجديد بمواصفــات جــامدة تستحق الشراء

شركة سامسونج تعود من جديد لتحطم التوقعات مع هاتفها القادم Samsung Galaxy S25 Edge، الذي يُنتظر أن يكون واحدًا من أقوى الهواتف الذكية في عالم الأندرويد لعام 2025. الهاتف يجمع بين تصميم أنيق، أداء جبار، وتقنيات ثورية تضعه في صدارة المنافسة. في هذا المقال، نستعرض أبرز المواصفات والسعر المتوقع لهذا الهاتف المنتظر.

هاتف Samsung Galaxy S25 Edge

يأتي Galaxy S25 Edge بتصميم نحيف وانسيابي مع شاشة منحنية “Edge” تغطي معظم الواجهة، ما يعطي تجربة مشاهدة غامرة.

نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X

الحجم: 6.9 إنش

الدقة: +QHD

معدل التحديث: 144 هرتز

الحماية: Gorilla Glass Victus 3

الأداء والمعالج

الهاتف مزود بأحدث المعالجات من سامسونج أو كوالكوم (حسب المنطقة):

المعالج: Snapdragon 8 Gen 4 أو Exynos 2500

نظام التشغيل: Android 15 بواجهة One UI 7

الرام: 12/16 جيجابايت

التخزين: 256 / 512 جيجابايت – UFS 4.0

لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية

الكاميرا والتصوير

التركيز الكبير من سامسونج في هذا الإصدار سيكون على التصوير الذكي والاحترافي:

الكاميرا الخلفية: رئيسية 200 ميجابكسل واسعة جداً 50 ميجابكسل تيليفوتو (زوم بصري 10x) بدقة 50 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

دعم تصوير 8K وميزات AI لتعزيز جودة الصور

البطارية والشحن

السعة: 5,500 مللي أمبير

الشحن السريع: 65 واط

الشحن اللاسلكي: 45 واط

شحن عكسي: مدعوم

المزايا الإضافية

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68

مستشعر بصمة تحت الشاشة (ألترا سونيك)

دعم 5G وWi-Fi 7

سماعات ستيريو بتقنية Dolby Atmos

دعم S-Pen (في بعض الإصدارات)

السعر المتوقع

حتى الآن، لم تعلن سامسونج Samsung Galaxy S25 Edge رسميًا عن السعر، لكن التوقعات تشير إلى:

السعر العالمي: يبدأ من 1200 دولار أمريكي

السعر في السعودية: حوالي 4,500 – 5,000 ريال سعودي

السعر في مصر: حوالي 37,000 – 40,000 جنيه مصري

Galaxy S25 Edge ليس مجرد هاتف، بل خطوة جديدة نحو المستقبل في عالم الهواتف الذكية. شاشة خرافية، كاميرا احترافية، أداء فائق، وتصميم يأسر الأنظار. إذا كنت من محبي التميز، فهذا الهاتف يستحق أن يكون في جيبك